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На 40-м км внутреннего кольца КАД досрочно закончили ремонтные работы
Сегодня, 14:28
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На 40-м км внутреннего кольца КАД досрочно закончили ремонтные работы

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Дорожные знаки и ограждения рабочие уже демонтировали.

У реки Лубья специалисты завершили ремонт дороги. Работы проводились на 40-м километре внутреннего кольца КАД. Дорожники заменяли деформационный шов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Работы на мосту стартовали 16 апреля. Сдать проект специалисты планировали 14 мая, но справились они быстрее. 

.Дорожные знаки и ограждения рабочие уже демонтировали. Движение осуществляется в штатном режиме по всем четырем полосам. 

Ранее на Piter.tv: с 12 мая на развязке КАД с Волхонским шоссе перекроют движение на четырех полосах.

Фото: Pexels

Теги: дороги, кад, ремонт, упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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