На 40-м км внутреннего кольца КАД досрочно закончили ремонтные работы

У реки Лубья специалисты завершили ремонт дороги. Работы проводились на 40-м километре внутреннего кольца КАД. Дорожники заменяли деформационный шов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Работы на мосту стартовали 16 апреля. Сдать проект специалисты планировали 14 мая, но справились они быстрее.
.Дорожные знаки и ограждения рабочие уже демонтировали. Движение осуществляется в штатном режиме по всем четырем полосам.
Ранее на Piter.tv: с 12 мая на развязке КАД с Волхонским шоссе перекроют движение на четырех полосах.
Фото: Pexels
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