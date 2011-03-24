На 40-м км внутреннего кольца КАД досрочно закончили ремонтные работы

Дорожные знаки и ограждения рабочие уже демонтировали.

У реки Лубья специалисты завершили ремонт дороги. Работы проводились на 40-м километре внутреннего кольца КАД. Дорожники заменяли деформационный шов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы на мосту стартовали 16 апреля. Сдать проект специалисты планировали 14 мая, но справились они быстрее.

.Дорожные знаки и ограждения рабочие уже демонтировали. Движение осуществляется в штатном режиме по всем четырем полосам.

Ранее на Piter.tv: с 12 мая на развязке КАД с Волхонским шоссе перекроют движение на четырех полосах.

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