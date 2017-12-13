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На 23-м году жизни скончалась кандидатка в сборную России по фехтованию
Вчера, 17:17
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ProkVad
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На 23-м году жизни скончалась кандидатка в сборную России по фехтованию

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Причины смерти неизвестны.

Кандидат в сборную команду России по фехтованию Татьяна Голосеева скоропостижно скончалась в возрасте 22 лет, об этом в субботу 17 февраля сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Официальный сайт Федерации фехтования России не назвал причины трагедии и выразил соболезнования родным и близким спортсменки.

Татьяна Голосеева являлась мастером спорта, воспитанницей уфимской школы рапирного фехтования. Также Татьяна Голосеева в составе кадетской и юниорской сборных команд защищала честь страны на первенствах Европы и мира. В 2012 году она стала серебряным призером первенства Европы, а в 2015 году – чемпионкой Европы в командном первенстве. Дважды с командой Башкортостана Татьяна выигрывала Кубок России.

Фото: пресс-служба Федерации фехтования России

Теги: голосеева , россия , смерть , фехтование
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Спорт

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