В Песочном 15 семей получили временное жилья по программе реновации

Пятнадцать семей из посёлка Песочный получили квартиры. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщило издание "Фонтанка". Жители Курортного района получили жилье в рамках программы по расселению застроенных территорий.
Пятнадцать семей заняли квартиры той же площади, которая прописана в законодательстве. Компания "СПБ Реновация", занимающаяся расселением, передала жителям Песочного одну трехкомнатную квартиру, семь "двушек" и семь "однушек". 14 квартир находятся в корпусе №3, в доме 20 на Ковалевской улице. Одна квартира расположена в доме №26 по той же улице.
Однако жилье предоставили семьям на временной основе. Как сообщили в компании "СПб Реновация", полноценные дома для расселения построят примерно через два года.
15 семей живут просто в чудовищных условиях, поэтому мы предложили им уже сейчас переехать в новое жильё
Андрей Репин, исполнительный директор "СПб Реновация"
Ранее мы писали, что в Петербурге за 2017 год расселили около 4 тысяч коммунальных квартир.
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