НКО Ленобласти смогут бесплатно получить информационные и юридические услуги

В регионе объявлен конкурс на предоставление юридических и финансовых услуг НКО, которые реализуют социальные проекты.

В пятницу, 28 января, председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен рассказала, что в Ленинградской области объявлен конкурс на предоставление юридических и финансовых услуг некоммерческим организациям области, реализующим социальные проекты.

Чиновница отметила, что благодаря услугам организации полностью сосредоточатся на реализации проектов, направленных на помощь людям и развитие гражданского общества. Общей объем выделенных субсидий составил 6 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимают с 4 по 18 февраля.

Ранее мы писали, что Смольный поддержит социально ориентированные НКО.

Фото: Piter.TV