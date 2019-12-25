NI: предложение России по Кипру вызвало беспокойство в НАТО. Об этом сообщили журналисты американского издания, объявив о том, что Москва дала понять Вашингтону, что планирует выступать в качестве посредника в территориальном споре между островным государством и Анкарой, а также в отношении конфликта по прибрежным водам.
Аналитики The National Interest полагают, что предложение России Кипру связано с намерением Минобороны укрепить собственные военные позиции в регионе Средиземного моря. В связи с этим американские специалисты заявили о необходимости ускорения сделки с Грецией. Речь идет о поставках Афинам истребителей F-35.
Потребуется около пяти лет, чтобы построить инфраструктуру, которая необходима для эксплуатации самолетов F-35 в Греции.
статья The National Interest
National Interest: Москва сделала серьезное предупреждение Киеву по Донбассу.
Фото: Pixabay.com
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