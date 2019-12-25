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NI: предложение России по Кипру вызвало беспокойство в НАТО
Сегодня, 11:10
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lesjasap

NI: предложение России по Кипру вызвало беспокойство в НАТО

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The National Interest призвал США быстрее предоставить Греции самолеты F-35.

NI: предложение России по Кипру вызвало беспокойство в НАТО. Об этом сообщили журналисты американского издания, объявив о том, что Москва дала понять Вашингтону, что планирует выступать в качестве посредника в территориальном споре между островным государством и Анкарой, а также в отношении конфликта по прибрежным водам. 

Аналитики The National Interest полагают, что предложение России Кипру связано с намерением Минобороны укрепить собственные военные позиции в регионе Средиземного моря. В связи с этим американские специалисты заявили о необходимости ускорения сделки с Грецией. Речь идет о поставках Афинам истребителей F-35.

Потребуется около пяти лет, чтобы построить инфраструктуру, которая необходима для эксплуатации самолетов F-35 в Греции.

статья The National Interest

National Interest: Москва сделала серьезное предупреждение Киеву по Донбассу.

Фото: Pixabay.com

Теги: f-35, national interest, греция, кипр, нато, средиземноморье, турция
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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