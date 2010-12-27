На Токсовском шоссе недовольный водитель выстрелами поджог "КамАЗ"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожском районе на Токсовском шоссе недовольный водитель "УАЗ" выстрелами поджог "КамАЗ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 19 ноября. Около 21:00 полицейские получили сообщение, что на 19 км Токсовского шоссе в результате стрельбы из ружья вспыхнул "КамАЗ". Стражи порядка выехали на место происшествия. Выяснилось, что 34-летний водитель большегруза со своим коллегой недалеко от деревни Хиттолово выгружали грунт на территорию лесного массива. В процессе они поняли, что большегруз сломан. Дальнобойщики задержались для того, чтобы починить топливную систему. В этот момент к ним подъехал "УАЗ", за рулем которого находился водитель, которому не понравилось, что мужчины оставили здесь груз.

В результате владелец "УАЗ" достал ружье и начал стрелять в сломанный самосвал. "КамАЗ" загорелся. Водитель легковушки покинул место происшествия. Сотрудники полиции объявили его в розыск.

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