НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ, отметил Путин

Глава РФ рассказал о том, что военный альянс требует от Москвы подчинения.

НАТО заявила о желании стать участником ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях). Соответствующее мнение в ходе своего ежегодного послания перед членами Федерального собрания сделал глава государства Владимир Путин. По мнению спикера, время для этого давно назрело. Политик уточнил, что Североатлантический военный альянс потребовал от Москвы возобновить инспекции оборонных объектов.

Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава, США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию