Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет

Глава РФ рассказал о важности усовершенствовать среднее профессиональное образование в колледжах.

Российский президент Владимир Путин призвал коллег из правительства и парламента подготовить миллион рабочих профессий за следующие пять лет. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Политик отметил, что говорит о важности конкурентноспособности и обеспечения безопасности. По мнению лидера РФ, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования, при этом спрос на выпускников техников и колледжей остается колоссальный.

Подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий на электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства транспорта, атомной и других отраслей. Владимир Путин, президент РФ

Глава страны напомнил о том, что Россия должна существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры и модернизируется обучающая база. Он призвал работодателей находиться в тесном контакте с колледжами и техникумами, так как в колледжи должны приходить наставники с реальным п=оптытом работы на производстве.

Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию