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Путин призвал подготовить миллион рабочих профессий за пять лет

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Глава РФ рассказал о важности усовершенствовать среднее профессиональное образование в колледжах.

Российский президент Владимир Путин призвал коллег из правительства и парламента подготовить миллион рабочих профессий за следующие пять лет. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Политик отметил, что говорит о важности конкурентноспособности и обеспечения безопасности.  По мнению лидера РФ, за последние годы вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования, при этом спрос на выпускников техников и колледжей остается колоссальный.

Подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий на электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства транспорта, атомной и других отраслей.

Владимир Путин, президент РФ

Глава страны напомнил о том, что Россия должна существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры и модернизируется обучающая база. Он призвал работодателей находиться в тесном контакте с колледжами и техникумами, так как в колледжи должны приходить наставники с реальным п=оптытом работы на производстве.

Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию

Теги: владимир путин, послание к федеральному собранию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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