Российский президент Владимир Путин призвал повысить качество учебных курсов гуманитарных профилей, в первую очередь - по истории и обществознанию. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления с ежегодным посланием к членам Федерального собрания. Политик пояснил, что говорят как о школьных программах, так и вузовском обучении. Лидер страны полагает, что современная моложедь должа иметь возможности по большому обзору культуры, тардициях, прошлом государства.
С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, - истории, обществознанию, литературе, географии.
Владимир Путин, президент РФ
Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ.
Фото и видео: Послание к Федеральному собранию
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