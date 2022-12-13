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Путин призвал повысить качество учебных курсов по истории и обществознанию

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Глава РФ рассказал о важности расширить гуманитарное образование.

Российский президент Владимир Путин призвал повысить качество учебных курсов гуманитарных профилей, в первую очередь - по истории и обществознанию. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления с ежегодным посланием к членам Федерального собрания. Политик пояснил, что говорят как о школьных программах, так и вузовском обучении. Лидер страны полагает, что современная моложедь должа иметь возможности по большому обзору культуры, тардициях, прошлом государства.

С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, - истории, обществознанию, литературе, географии.

Владимир Путин, президент РФ

Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию

Теги: владимир путин, история, обществознание, послание к федеральному собранию, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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