Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ

Глава РФ рассказал о госпомощи населению.

Российский президент Владимир Путин пообещал, что власти страны будут и дальше увеличивать МРОТ ( минимальный размер оплаты труда). Об этом глава государства упомянул в ходе выступления перед парламентом и правительством со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию. Политик пояснил, что уровень МОРТ будет выше уровня инфляции в стране. В частности, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно - на 10% (до 19,2 тысячи рублей).

Будем и дальше не увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. МРОТ проиндексирован на 6,3%, предлагаю с 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно. Владимир Путин, президент РФ

Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию