НАТО в предстоящие месяцы подготовит новую стратегию по России

Джеймс О'Брайен рассказал о том, как военный блок относится к Москве.

Североатлантический военный альянс в ближайшие месяцы намерен разработать новую стратегию в отношении Москвы. Такой информацией с американскими законодателями поделился помощник государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США.

НАТО также собирается в предстоящие месяцы разработать новую стратегию в отношении России. Это сплотит наших союзников по мере того, как мы продолжаем работу над взаимодействием с Россией. Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США

Напомним, что в июле 2024 года в НАТО по результатам летнего саммита в Вашингтоне заявили о том, что подготовят к следующей встрече политических лидеров блока перечень рекомендаций по стратегии в отношении России. Проведение следующего мероприятия намечено на июнь 2025 года. Оно состоится в нидерландской Гааге.

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Фото и видео: YouTube / NTD