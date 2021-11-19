Глава РФ рассказал об отношениях с военным альянсом и ЕС.

НАТО сломала механизмы диалога с Россией. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках своего выступления на расширенной коллегии внешнеполитического ведомства. По мнению спикера, сейчас отношения Москвы и Североатлантического военного альянса носят удручающий характер.

Аналогично, если не более удручающая (чем с ЕС) ситуация складывается с альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ уточнил, что российская сторона будет реагировать на военную активность стран-членов НАТО, происходящую по периметру российских границ. Путин напомнил, что Вашингтон без объяснения причин, "на голом месте", стали высылать российских дипломатов. Он добавил, что потом США стали обижаться на то, что Москва закрыла их миссию в РФ.

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Фото и видео: kremlin.ru