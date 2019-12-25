Йенс Столтенберг рассказал об опасениях, что КНР поддержит Россию.

Йенс Столтенберг: НАТО считает, что власти Китая распространяют ложь об Украине и альянсе, тем самым оказывая российской стороне политическую поддержку. Соответствующими сведениями генеральный секретарь Североатлантического альянса поделился с журналистами на брифинге, собранном в преддверии саммита НАТО в Брюсселе. Он выразил обеспокоенность тем фактом, что в Пекине ставятся под сомнение принципы европейской безопасности, так как КНР официально до сих пор не осудил проведение специальной военной операции РФ на территории Украины.

Китай впервые поставил под сомнение наши основные принципы безопасности, включая право каждой из наций в Европе на самоопределение. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Китай заявлял о солидарности с Россией в попытке Москвы "отрицать право европейских наций на выбор собственного пути". Йенс Столтенберг заметил, что такой вывод чиновник сделал после встречи лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на основании сделанных сторонами "совместных заявлений против дальнейшего расширения НАТО".

Лавров: Зеленский рассчитывает "на слезе" просить пустить Украину в НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News