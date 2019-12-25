Лавров: Зеленский рассчитывает "на слезе" просить пустить Украину в НАТО

По его мнению, затягивание процесса необходимо для того, чтобы украинская сторона могла "драматизировать ситуацию".

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего выступления в МГИМО заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед европейскими парламентами, рассчитывает "на слезе" просить пустить Украину в НАТО.

Лавров напомнил, что позиция России и переговорные подходы были четко изложены. По его мнению, затягивание процесса необходимо для того, чтобы украинская сторона могла "драматизировать ситуацию, позволять Зеленскому в майке хаки выступать перед мировыми парламентами после каждого такого выступления на слезе". Он давит на эмоции и хочет, чтобы НАТО вмешалось в этот процесс. По мнению Лаврова, позиция России здесь абсолютно простая. Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Также российский лидер ведет переговоры с премьер-министром Израиля, Китаем и Индией.

Ранее Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело.

Фото: kremlin.ru