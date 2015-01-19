НАТО признала, что военный конфликт на Украине угрожает мировому порядку

Роб Бауэр рассказал о священной задаче альянса по защите миллиарда жителей НАТО.

В НАТО полагают, что военный конфликт на Украине гораздо больше этой страны, так как под угрозой находится весь мировой порядок. Соответствующее заявление в ходе торжественных мероприятий Североатлантического альянса в Эстонии сделал руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он выступил на открытии встречи начальников Генштабов стран-участниц.

Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению. Страны НАТО будут поддерживать армию Украины так долго, как это потребуется. Зима близко, но наша поддержка останется непоколебимой. Роб Бауэр, эксперт НАТО

В числе остальных глобальных угроз специалист видит наращивание боевого потенциала, а также угрожающая миру риторика Китая, "ассиметричные угрозы терроризма". По мнению Бауэра, в настоящее время страны воодушевлены действиями, которые предпринимают силы ВСУ в регионе. В НАТО назвали священной задачей защитить миллиард граждан военного альянса, быть готовыми к будущему и "ожидать неожиданного".

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Фото и видео: YouTube / TIMELINE right now