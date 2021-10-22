НАТО наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что альянс наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря.
По его словам, альянс сейчас также оценивает, что еще можно сделать в этом районе.
Мы стали свидетелями незаконной аннексии Крыма, агрессивного поведения России в Черном море, поэтому мы усилили наше присутствие в этом регионе в воздухе, на суше и на море.
Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО
Столтенберг обвинил в марте России в агрессивном поведении и заявил, что действия страны необходимо сдерживать. Однако, считает генсек НАТО, ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.
Ранее мы писали, что США готовы встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии со стороны Китая.
Видео: YouTube / Reuters
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