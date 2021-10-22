  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:23
48
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

НАТО наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря

0 0

Оценивается возможность того, что еще можно сделать в этом районе.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что альянс наращивает способность быстро размещать силы в регионе Черного моря.

По его словам, альянс сейчас также оценивает, что еще можно сделать в этом районе.

Мы стали свидетелями незаконной аннексии Крыма, агрессивного поведения России в Черном море, поэтому мы усилили наше присутствие в этом регионе в воздухе, на суше и на море.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО

Столтенберг обвинил в марте России в агрессивном поведении и заявил, что действия страны необходимо сдерживать. Однако, считает генсек НАТО, ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования.

Ранее мы писали, что США готовы встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии со стороны Китая. 

Видео: YouTube / Reuters

Теги: нато, размещение сил в регионе черного моря
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии