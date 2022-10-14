НАТО намерена предоставить Киеву спецсредства для борьбы с российскими БЛА

Йенс Столтенберг рассказал о новых поставках военной помощи Украине.

НАТО намерена предоставить украинской стороне специальные средства для борьбы с российскими и иранскими беспилотниками. Соответствующее решение принято министрами оборонных ведомств на двухдневном заседании профильных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса в Брюсселе. Информацией об этом с журналистами поделился генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи. В рамках этого пакета НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для противодействия БЛА. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что сотни "глушилок" для ударных дронов помогут вывести из строя в том числе БЛА российского производства, а также защитить критически важную украинскую инфраструктуру.

В НАТО решили усилить меры безопасности критически важной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / phoenix