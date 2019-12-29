Мюзикл "Неужели это было..."

Возрастное ограничение: 16+.

На сцене ДК Выборгский состоится музыкально-драматический спектакль, являющийся искренним признанием в любви Санкт-Петербургу. Сюжет рассказывает об ушедшем времени, человеческих судьбах и дорогах – все бежит, все меняется, однако Душа города остается, и это делает его самым могущественным. Зрители услышат памятные песни советских композиторов, увидят зажигательные танцы и декорации из родных 60-70-90-х гг.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: bileter.ru