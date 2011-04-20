Мюллер: запасов газа в Германии хватит на один-два месяца

На это могут повлиять количество поставок газа из России и средняя по температуре зима.

Запасов газа в Германии хватит на один-два месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агенства Клаус Мюллер в интервью Funke.

По его словам, такой срок прогнозируется исходя из предварительных расчетов. Мюллер отметил, что на это могут повлиять количество поставок газа из России и средняя по температуре зима. Он также напомнил об обязательствах Германии по дальнейшей поставки газа в другие страны Европы.

Ранее Шольц назвал "социальной взрывчаткой" повышение цен на отопление в Германии.

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