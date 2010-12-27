Корреспондент "Piter.TV" пообщался с одним из организаторов мероприятия, который наотрез отказался приоткрыть завесу тайны специального гостя фестиваля, но рассказал много всего интересного

Музыкально-поэтический фестиваль "NORTH WEST FEST" ждет гостей в Выборгском замке



Корреспондент "Piter.TV" пообщался с одним из организаторов мероприятия, который наотрез отказался приоткрыть завесу тайны специального гостя фестиваля, но рассказал много всего интересного



Как рассказал Александр Клюквин, музыкально-поэтический фестиваль "NORTH WEST FEST" пройдет в Выборге впервые, "но надеемся, что не в последний раз". На удивление, по словам Александра, согласовать место проведения фестиваля оказалось очень легко. Уже в эту субботу, 29 июня, на сцену в Выборгском замке выйдут около 20 исполнителей, половина из которых приедет из Северной Столицы.

"Гость рассекретится непосредственно на мероприятии. Вообще хаос получился с этим гостем...много маститых музыкантов, каждый второй может претендовать на звание спецгостя. Если бы мы пригласили всех желающих, то концерт длился бы дня три. В будущем будут новые люди, новые коллективы калибром не меньше", отметил Александр.

Отметим, что на фестивале выступят: АРТ-РОК группа "УЛЬМЕ", группа "СолнечныйСвет", ВИА "РИТМ", "6 НЕБО", а также представители сольных музыкальных проектов: Дмитрий (Демон) Рыжов, Алексей Брындин, Игорь Печерёга, Николай Бурый - гр. COLUMBO и исполнители и авторы-исполнители из Выборга: Елена Михайлова, Анна Романова, Лилия Троицкая, и другие. В перерывах между музыкальными сетами свои стихи будут читать поэты Наталия Юрьева, Татьяна Волкова, Дмитрий Кузнецов и Александр Клюквин.