По словам свидетелей, раненому помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров.

Мужчину в ходе конфликта ударили ножом в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 7 августа на Патриарших прудах. Около ресторана "Аист" произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате один из них достал нож и ударил второго в живот, после чего убежал.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. По словам свидетелей, раненому помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров.

Ранее мы сообщали, что в Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих.

Видео: Telegram / Mash