Мужчину ограбили и избили в переходе московского метро

Полиция задержала двоих приезжих по подозрению в преступлении.

Российские правоохранительные органы задержали двух приезжих мужчин, ограбивших пассажира столичного метрополитена. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что преступление совершено на эскалаторе, расположенном в переходе между станциями "Лубянка" и "Кузнецкий мост". Правонарушители изначально вступили в словесный конфликт с 22-летним жителем Москвы. Во время выяснения отношений один из правонарушителей сорвал с шеи оппонента цепочку с кулоном, а второй – нанёс потерпевшему несколько ударов по голове.

Завладев имуществом, оба налётчика скрылись. В этот же день полицейским удалось установить личности подозреваемых. пресс-служба МВД РФ по Москве

Злоумышленниками оказались мужчины, которые приехали в столицу из другого региона, в возрасте 18 и 27 лет. Фигуранты расследования позже были задержаны на территории Москвы и Московской области. Подельники признались в содеянном, но не стали говорить о местонахождении украденной цепочки. В их отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в контрабанде 250 тысяч пачек сигарет.

Фото и видео: МВД медиа