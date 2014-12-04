Мужчина украл телефон у заснувшего на лавочке станции метро "Мневники" пассажира

Пассажир украл телефон у посетителя столичного метрополитена, когда тот задремал на лавочке на станции "Мневники".Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы прокуратуры по российской столице. Известно, что преступником оказался 44-летний гость города. Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
Украденный телефон стоимостью 5 тыс. руб. он планировал продать и на момент задержания уже вытащил из него SIM-карту.
пресс-служба прокуратуры Москвы
Прокуратура Петербурга повторно отменила дела СК РФ на полицейских из-за задержания активистов.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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