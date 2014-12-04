Мужчина украл телефон у заснувшего на лавочке станции метро "Мневники" пассажира

В Москве гость столицы забрал гаджет у заснувшего мужчины.

Пассажир украл телефон у посетителя столичного метрополитена, когда тот задремал на лавочке на станции "Мневники".Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы прокуратуры по российской столице. Известно, что преступником оказался 44-летний гость города. Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Украденный телефон стоимостью 5 тыс. руб. он планировал продать и на момент задержания уже вытащил из него SIM-карту. пресс-служба прокуратуры Москвы

Прокуратура Петербурга повторно отменила дела СК РФ на полицейских из-за задержания активистов.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы