Прокуратура Петербурга повторно отменила дела СК РФ на полицейских из-за задержания активистов

Напомним, накануне следователи возбудили дела о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ), и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Заместитель прокурора Петербурга Алексей Мещерский отменил постановление ГСУ СК РФ по городу о возбуждении дела по двум статьям УК РФ в отношении полицейских, которые 19 августа задержали участников "Русской общины" на Комендантском проспекте. Об этом 22 августа пишет "Фонтанка".

Напомним, накануне следователи возбудили дела о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ), и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Ведомство полагает, что 19 августа правоохранители "без законных оснований задержали активистов, прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси". Уже было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), однако это решение также отменил Алексей Мещерский, что попробовали обжаловать.

В прокуратуре считают, что "обстоятельства, на основании которых принято решение о возбуждении уголовного дела, объективно не подтверждены, а само постановление следователя не мотивировано".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)