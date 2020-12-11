Тому Слейху удалось избежать серьезных ожогов.

Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео. Ролик размещен в Twitter-аккаунте. Его опубликовал советник а администрации Лондона Том Слейх. Чиновник уточнил, что инцидент произошел на мероприятии, проводимом через приложение Microsoft Teams. В момент "самоподжога" участники встречи рассказывали о работе одного из британских комитетов. Заседание транслировалось в свободном доступе.

Сегодняшний день прошел совершенно не так, как я надеялся Том Слейх, британский чиновник

Известно, что случайный поджог произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Мужчина опалил бумаги на столе, а после - себя. В общении с Local Democracy Reporting Service политик заявил, что использовал зажигалку, работающую от USB. Пострадавшему удалось избежать серьезного ожога, но он немного травмировал кожу на пальцах. Пламя британец потушил самостоятельно.

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Видео: Twitter / @tomsleigh