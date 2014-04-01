Неизвестный отобрал у несовершеннолетней телефон.

Мужчина с ножом напал на девочку у новосибирской школы. Об этом сообщили правоохранительные органы по региону. Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения. На ролике видно, что неизвестный преступник сначала спокойно поджидал жертву, а затем погнался за несовершеннолетней. После этого он повалил ее на землю и силой отобрал у пострадавшей мобильное устройство.

Отделом полиции № 5 "Дзержинский" управления МВД России по городу Новосибирску устанавливается личность подозреваемого в разбойном нападении, совершенном 28 марта во дворе одной из школ, находящейся на улице Куприна Дзержинского района Новосибирска. пресс-служба МВД по региону

После атаки на несовершеннолетнюю, злоумышленник отправился в сторону остановки общественного транспорта "Есенина". В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье за разбой. Предположительно, виновнику событий 30-35 лет, его рост - 180 см, он - неславянской внешности. Преступник разыскивается.

Медбрат-рецидивист пырнул ножом собутыльника во время ссоры в гостинице "Юго-Западная".

Видео: Telegram / LIFE SHOT