Житель Кронштадта предстанет перед судом после ссоры с тестем

Петербуржец предстанет перед судом после ссоры с тестем. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре Кронштадтского района.
По версии следствия, 15 августа 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в дома 28 по улице Аммермана в Кронштадте, устроил скандал с отчимом жены и ударил его кулаком в область грудой клетки, сломав четыре ребра.
Потерпевший пояснил, что он пытался успокоить зятя и увести его от своей дочери, сделал ему замечание, а нетрезвый мужчина бросился на него с кулаками.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.
Ранее петербуржца, державшего дочь на цепи, заключили под стражу на 2 месяца.
Фото: Piter.tv
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