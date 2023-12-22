Житель Кронштадта предстанет перед судом после ссоры с тестем

Он в порыве гнева сломал ему четыре ребра.

Петербуржец предстанет перед судом после ссоры с тестем. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре Кронштадтского района.

По версии следствия, 15 августа 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в дома 28 по улице Аммермана в Кронштадте, устроил скандал с отчимом жены и ударил его кулаком в область грудой клетки, сломав четыре ребра.

Потерпевший пояснил, что он пытался успокоить зятя и увести его от своей дочери, сделал ему замечание, а нетрезвый мужчина бросился на него с кулаками.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

Ранее петербуржца, державшего дочь на цепи, заключили под стражу на 2 месяца.

Фото: Piter.tv