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Мужчина избил двух подростков на улице Вавиловых
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Мужчина избил двух подростков на улице Вавиловых

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Пострадавших госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства избиения двух подростков. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 26 сентября во дворе дома №4 на улице Вавиловых. Установлено, что на 15-летних подростков напал взрослый мужчина. В результате одного из пострадавших госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, повреждением мышц шеи, ушибами и ссадинами левого предплечья. Еще одного парня увезли в больницу с ушибами спины, правой височной области и правого предплечья. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

В нападении на несовершеннолетних заподозрили 40-летнего безработного. Установлено, что он был судим за убийство, хулиганство, наркотики и умышленное уничтожение имущества. Мужчину объявили в розыск.

Ранее мы писали, что убившему свою мать в Горелово мужчине могут ужесточить приговор.

Фото: pexels.com

Теги: избиение, подростки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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