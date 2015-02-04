Мужчина избил двух подростков на улице Вавиловых

Пострадавших госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства избиения двух подростков. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 26 сентября во дворе дома №4 на улице Вавиловых. Установлено, что на 15-летних подростков напал взрослый мужчина. В результате одного из пострадавших госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, повреждением мышц шеи, ушибами и ссадинами левого предплечья. Еще одного парня увезли в больницу с ушибами спины, правой височной области и правого предплечья. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

В нападении на несовершеннолетних заподозрили 40-летнего безработного. Установлено, что он был судим за убийство, хулиганство, наркотики и умышленное уничтожение имущества. Мужчину объявили в розыск.

Ранее мы писали, что убившему свою мать в Горелово мужчине могут ужесточить приговор.

Фото: pexels.com