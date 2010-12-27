Музею-заповеднику "Парк Монрепо" требуются волонтеры на летний период

Известный Выборгский музей-заповедник "Парк Монрепо" дал объявление о наборе штата волонтеров, которые бы оказывали помощь в организации и проведении мероприятий на территории парка. Как сообщили сотрудники парка на своей страничке в соцсети "ВКонтакте", волонтеры будут осуществлять следующие задачи:
Наши волонтеры выполняют несложные, но важные задачи: встреча гостей парка, помощь в навигации по мероприятию, сопровождение экскурсий, помощь в устройстве площадки мероприятия.
сообщается на странице
Волонтеров наградят по итогам работы словами благодарности, а также ребята получат бесценный опыт работы в новой сфере.
Вы сможете получить бесценный опыт организатора фестиваля, наглядно оценить работу методиста и сценариста, понять, как работает профессиональное звуковое оборудование, ну и конечно получить письменную благодарность для предоставления в ВУЗ.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (813-78) 2-59-97.
написано в посте
Фото: "Интересный Выборг"
Оставить комментарий