Музею-заповеднику "Парк Монрепо" требуются волонтеры на летний период

Выборгский музей-заповедник “Парк Монрепо” официально объявил о наборе волонтеров на летний период для организации и помощи в проведении различных мероприятий на территории заповедника.

Известный Выборгский музей-заповедник "Парк Монрепо" дал объявление о наборе штата волонтеров, которые бы оказывали помощь в организации и проведении мероприятий на территории парка. Как сообщили сотрудники парка на своей страничке в соцсети "ВКонтакте", волонтеры будут осуществлять следующие задачи:

Наши волонтеры выполняют несложные, но важные задачи: встреча гостей парка, помощь в навигации по мероприятию, сопровождение экскурсий, помощь в устройстве площадки мероприятия. сообщается на странице

Волонтеров наградят по итогам работы словами благодарности, а также ребята получат бесценный опыт работы в новой сфере.

Вы сможете получить бесценный опыт организатора фестиваля, наглядно оценить работу методиста и сценариста, понять, как работает профессиональное звуковое оборудование, ну и конечно получить письменную благодарность для предоставления в ВУЗ. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (813-78) 2-59-97. написано в посте

Фото: "Интересный Выборг"