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Музей-заповедник "Ораниенбаум" планируют отреставрировать к весне 2023 года
Сегодня, 15:49
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IRINA_CHALKINA

Музей-заповедник "Ораниенбаум" планируют отреставрировать к весне 2023 года

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В первую очередь мастера восстанавливают павильон "Катальная горка".

Музей-заповедник "Ораниенбаум" планируют отреставрировать к весне 2023 года. Об этом сообщила иректор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

В первую очередь реставрация коснется павильона "Капитанская горка", которая рухнула в 1813 году. Напомним, что до 1801 года с горы катались. Работы оценили в 253 миллиона рублей. Позже специалисты приступят к ремонту "Каменного зало". 

Известно, что ремонтные работы частично финансируются из средств Министерства культуры.

Ранее мы сообщали о том, что суд отменил приговор петербуржцу, который на митинге выбил зуб полицейскому.

Фото:ГМЗ "Петергоф"

Теги: новости спб, общество, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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