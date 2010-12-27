В первую очередь мастера восстанавливают павильон "Катальная горка".

Музей-заповедник "Ораниенбаум" планируют отреставрировать к весне 2023 года. Об этом сообщила иректор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

В первую очередь реставрация коснется павильона "Капитанская горка", которая рухнула в 1813 году. Напомним, что до 1801 года с горы катались. Работы оценили в 253 миллиона рублей. Позже специалисты приступят к ремонту "Каменного зало".

Известно, что ремонтные работы частично финансируются из средств Министерства культуры.

Ранее мы сообщали о том, что суд отменил приговор петербуржцу, который на митинге выбил зуб полицейскому.

Фото:ГМЗ "Петергоф"