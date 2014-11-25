Мусор от кофе будет загрязнять планету ближайшие 500 лет

Дело в том, что капсулы для кофемашин разлагаются очень долго.

Специалисты из Великобритании сравнили время разложения разных материалов. Оказалось, что капсулы для кофемашин, а также стаканчики для кофе будут ближайшие 500 лет разлагаться в земле. Исследование проводила компания Packaging Online.

Стало известно, что более 350 тыс. капсул ежегодно оказываются на мусорных полигонах, то есть примерно 30 тыс. капсул каждый месяц. Специалисты выяснили, что капсулы в почве разлагаются очень долго. Для сравнения, ПЭТ-бутылки хранятся в земле около четырехсот лет, а алюминиевые банки полностью исчезают через сто лет. При этом стекло может разлагаться в течение 1 млн лет. Однако стеклянную тару можно переработать и вновь использовать. Этого нельзя сделать со стаканчиками для кофе.

Дело в том, что стаканчики для кофе покрывают тонким слоем алюминия. Это необходимо для придания прочности при воздействии высоких температур и давления в кофемашине. Из-за описанного строения капсулы не поддаются переработке, то есть отделить алюминий от пластика невозможно.

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