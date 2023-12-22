Муринскую дорогу осветили свыше 150 светодиодных фонарей

Специалисты заменили натриевые светильники на светодиодные.

На Муринской дороге специалисты установили 150 светодиодных фонарей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

В Красногвардейском районе заменили натриевые светильники на светодиодные. Речь идет об участке от Пискаревского проспекта до проспекта Маршака. Специалисты оставили металлические опоры. Воздушные линии, исполненные самонесущим изолированным проводом, тоже остались прежними.

Проезжую часть освещают фонари теплой цветовой температуры 3000 К. Над пешеходными зонами размещены более контрастные светильники (5000 К).

Отметим, что в Красногвардейском районе планируется заменить еще более 1,1 тыс. устаревших светильников, в том числе на проспектах Косыгина и Энтузиастов.

Ранее мы писали, что реконструкция наружного освещения стартовала на шоссе Революции.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике