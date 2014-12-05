Мурашко: смертность от онкозаболеваний снизилась на 3,8%

Глава Минздрава рассказал о работе властей по пациентам с онкозаболеваниями.

Российский министр по здравоохранению Михаил Мурашко рассказал о том, что смертность от онкологических заболеваний в России в 2021 году снизилась на 3,8%. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами на торжественном открытии в регионах страны объектов медицинской системы. В мероприятии также принял участие президент Владимир Путин.

За последние два года почти в 4,5 раза увеличилось число курсов химиотерапии. Мы почти на 8% увеличили количество случаев лечения методами лучевой терапии в рамках существующего финансирования. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

По мнению эксперта, рост финансирования отрасли сказался на выживаемости пациентов и снижении показателей смертности.

Мурашко: более 850 медицинских объектов ввели в эксплуатацию в РФ в 2021 году.

Фото и видео: Kremlin.ru