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Мурашко оценил процент детей среди заболевших коронавирусом

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Особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил процент детей среди заболевших коронавирусом. Об этом он рассказал в пятницу журналистам.

Глава Минздрава отметил, что среди всех заболевших COVID-19 15% составляю дети. Особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет. По словам Мурашко, у вакцинированных мам передаются защитные силы в организм ребенка.

Ранее Мурашко заявил, что риск повторного заражения COVID-19 возрос до пяти раз.

Видео: Правительство России

Теги: дети, заболеваемость, коронавирус, министр здравоохранения рф, михаил мурашко
Категории: Лента новостей, Новости России,

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