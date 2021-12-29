Особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил процент детей среди заболевших коронавирусом. Об этом он рассказал в пятницу журналистам.

Глава Минздрава отметил, что среди всех заболевших COVID-19 15% составляю дети. Особое внимание вызывают дети периода новорожденности до четырех лет. По словам Мурашко, у вакцинированных мам передаются защитные силы в организм ребенка.

Ранее Мурашко заявил, что риск повторного заражения COVID-19 возрос до пяти раз.

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