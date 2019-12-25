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Петербургские муниципальные образования получили новые полномочия
Сегодня, 12:42
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himif

Петербургские муниципальные образования получили новые полномочия

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Изменения касаются работ по благоустройству.

Внутригородские муниципальные образования получили новые полномочия: теперь муниципалы будут закрывать ордеры на производство ремонтных и земляных работ по благоустройству внутриквартальных территорий. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов 21 февраля, сообщила пресс-служба Смольного.

Также Государственная административно-техническая инспекция приступила к подготовке изменений в городские правила благоустройства территории, касаемые не требующих получения ордера аварийных работ. Подписанный закон позволит МО подтверждать выполнение требований по восстановлению нарушенных в ходе аварийных работ элементов благоустройства.

Ранее мы сообщали, что контрольно-счетная палата начнет проверку муниципального округа Автово.

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, муниципалы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 14:00

Ещё одно кормушка. То-то все бездельники-жулики туда рвались !

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