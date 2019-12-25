Петербургские муниципальные образования получили новые полномочия

Изменения касаются работ по благоустройству.

Внутригородские муниципальные образования получили новые полномочия: теперь муниципалы будут закрывать ордеры на производство ремонтных и земляных работ по благоустройству внутриквартальных территорий. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов 21 февраля, сообщила пресс-служба Смольного.

Также Государственная административно-техническая инспекция приступила к подготовке изменений в городские правила благоустройства территории, касаемые не требующих получения ордера аварийных работ. Подписанный закон позволит МО подтверждать выполнение требований по восстановлению нарушенных в ходе аварийных работ элементов благоустройства.

Ранее мы сообщали, что контрольно-счетная палата начнет проверку муниципального округа Автово.

Фото: Piter.TV