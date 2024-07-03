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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

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Отмечается, что решение было принято на основании заключения отдела фетв.

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. Об этом сообщил в видеообращении заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

По его словам, решение было принято на основании заключения отдела фетв. Салимов отметил, что временный запрет на ношение никабов действует "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".

Ранее мы сообщали, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане.

Видео: Telegram / Муфтият РД

Теги: дагестан, запрет, муфтият, никаб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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