Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. Об этом сообщил в видеообращении заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.
По его словам, решение было принято на основании заключения отдела фетв. Салимов отметил, что временный запрет на ношение никабов действует "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".
Ранее мы сообщали, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане.
Видео: Telegram / Муфтият РД
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