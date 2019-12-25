Мозг человека не ищет кратчайший путь при построении маршрута

Всего было проанализировано 550 тыс. маршрутов, которые прошли более чем 14 тыс. человек за год.

Ученые из Италии и США провели исследование и выяснили, что мозг человека склонен строить более прямолинейные маршруты, а не искать кратчайший путь. Статья была опубликована в журнале Nature Computational Science.

Так, ученые приобрели анонимизированный массив GPS-сигналов от телефонов людей, которые ходили пешком по Бостону, Кембриджу и Сан-Франциско. Таким образом им удалось проанализировать более 550 тыс. маршрутов, которые прошли за год порядка 14 тыс. человек.

Оказалось, что чаще всего люди выбирали немного более длинные маршруты вместо кратчайшего пути. А если точнее, то люди выбирали маршруты, которые позволяют им к конечной точке своего пути находиться лицом. Стало известно, что обратные маршруты пешеходов отличались от первоначальных.

Проведенные ранее исследования поведения животных и активности мозга указывают на то, что человек определяет свой маршрут, вычисляя векторы. Подобное поведение, считают исследователи, развилось для того, чтобы мозг мог выделять больше "вычислительных мощностей" для других задач.

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