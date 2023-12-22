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Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов из-за ветра

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Скорость бокового ветра достигла отметки 17 метров в секунду.

Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов из-за ветра. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ФКУ ДСД "Дальний Восток".

Мост на остров через пролив Босфор Восточный был закрыт из-за непогоды. По данным ведомства, скорость бокового ветра достигла отметки 17 метров в секунду. Для легковых автомобилей проезд открыт. При этом запрещен проезд машинам с прицепами и полуприцепами.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб в результате шторма в Австралии.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ветер, владивосток, остров русский
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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