Скорость бокового ветра достигла отметки 17 метров в секунду.

Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов из-за ветра. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ФКУ ДСД "Дальний Восток".

Мост на остров через пролив Босфор Восточный был закрыт из-за непогоды. По данным ведомства, скорость бокового ветра достигла отметки 17 метров в секунду. Для легковых автомобилей проезд открыт. При этом запрещен проезд машинам с прицепами и полуприцепами.

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Видео: Telegram / РИА Новости