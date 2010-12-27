Мост глупости на Софийской улице продолжает коллекционировать упрямцев

Сегодня очередной фургон не проехал под мостом.

Сегодня днем мост глупости, расположенный на Софийской улице, не пустил очередной фургон. Упрямый автомобилист проигнорировал все предупреждающие знаки, в результате чего повредил машину. На место происшествия приехал эвакуатор. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В настоящее время под мостом, именуемым в народе "мостом глупости", застряло уже больше 150 газелек. В начале июля перед сооружением установили плакат, который просит водителей проверить габариты своей машины. Однако ни плакат, ни какие другие предупреждающие знаки не остановили эту череду нелепых случаев.

Ранее мы писали, что у "моста глупости" появился московский двойник.

Фото: Мегаполис