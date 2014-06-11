Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону

Подозреваемая задержана на "Октябрьском Поле".

Москвичка ударила ножом по лицу женщину, которая громко разговаривала в метро по телефону. Соответствующее заявление сделали представители региональных правоохранительных органов. Преступление совершено в вагоне состава, который следовал от станции "Говорово" до "Минской". Проехав одну станцию, пострадавшая обратилась за медицинской помощью к сотрудниками полиции. Оперативники вызвали пассажирке бригаду скорой помощи. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает.

В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия. пресс-служба МВД по региону

Спустя некоторое время подозреваемую задержали на станции метро "Октябрьское Поле". Полицейские изъяли у 50-летней жительницы города туристический нож. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело (по части 1 статьи 119 УК РФ). Фигурантка расследования отпущена под обязательство о явке.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости