Москвич выбросил умершую в его квартире 14-летнюю школьницу на улицу

Появились подробности жуткого происшествия. Следком опубликовал видео, на котором насильник выносит тело девочки на улицу. Следствие ходатайствует об аресте 44-летнего насильника.

Утром 26 августа во дворе одного из домов по улице Подвойского было обнаружено тело школьницы без видимых признаков насильственной смерти.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что школьница проводила ночь в одной из квартир дома с 44-летним мужчиной. Как выяснилось, школьница познакомилась с мужчиной в сети интернет. Они неоднократно проводили вместе время. Мужчина поил девочку-подростка алкоголем и давал ей запрещенные наркотические препараты, а затем совершал с ней действия сексуального характера. В ту роковую ночь девочка скончалась. Мужчина вынес тело школьницы на улицу и оставил там. По предварительным данным, после принятия веществ школьнице стало плохо, мужчина вышел в аптеку за лекарствами, а вернувшись, обнаружил ее в бессознательном состоянии.

Следствием установлено, что в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась в одной из квартир указанного дома с ранее знакомым ей мужчиной, с которым ранее познакомилась с помощью сети Интернет. После употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, она вступила с ним в половой контакт. Также следователями установлено, что ранее обвиняемый неоднократно приглашал в гости подростка, где совершал с последней развратные действия. СУ СК РФ по г.Москва

На данный момент суд ходатайствует об аресте мужчины.