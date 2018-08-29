Москвич выбросил умершую в его квартире 14-летнюю школьницу на улицу

Утром 26 августа во дворе одного из домов по улице Подвойского было обнаружено тело школьницы без видимых признаков насильственной смерти.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что школьница проводила ночь в одной из квартир дома с 44-летним мужчиной. Как выяснилось, школьница познакомилась с мужчиной в сети интернет. Они неоднократно проводили вместе время. Мужчина поил девочку-подростка алкоголем и давал ей запрещенные наркотические препараты, а затем совершал с ней действия сексуального характера. В ту роковую ночь девочка скончалась. Мужчина вынес тело школьницы на улицу и оставил там. По предварительным данным, после принятия веществ школьнице стало плохо, мужчина вышел в аптеку за лекарствами, а вернувшись, обнаружил ее в бессознательном состоянии.
Следствием установлено, что в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась в одной из квартир указанного дома с ранее знакомым ей мужчиной, с которым ранее познакомилась с помощью сети Интернет. После употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, она вступила с ним в половой контакт. Также следователями установлено, что ранее обвиняемый неоднократно приглашал в гости подростка, где совершал с последней развратные действия.
СУ СК РФ по г.Москва
На данный момент суд ходатайствует об аресте мужчины.
По данному факту в отдельное производство выделено уголовное дело, в рамках которого мужчине, 1974 года рождения, предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера).
СУ СК РФ по г. Москва