Москвич незаконно держал в своей квартире тигренка

Сейчас детеныш тигра находится в Центре реабилитации диких животных.

В Раменках сотрудники Генеральной прокуратуры России изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина незаконно держал в квартире в качестве домашнего животного. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале надзорного ведомства. Известно, что за помощью обратились неравнодушные жители одного из многоэтажных зданий. Они отметили, что их сосед держит у себя дома дикого зверя. Мужчина ранее был замечен с тигренком в местном продуктовом магазине.

В результате сотрудникам межрайонной и природоохранной прокуратуры потребовалось время на то, чтобы установить личность москвича. Когда подозреваемый в очередной раз перевозил тигренка, то его удалось задержать. Документов, подтверждающих законность владения зверем, у фигуранта расследования не оказалось. Сейчас детеныш дикого животного отправлен в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды по российской столице, где его обследуют ветеринары.

Обстоятельства, при которых москвич приобрел животное, устанавливаются, тигренок будет передан в Центр реабилитации диких животных. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России