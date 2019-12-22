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Москва ответит на санкции по "Северному потоку — 2"

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Лавров заявил, что газопровод запустят несмотря на угрозы США.

Россия собирается ответить на последние санкции США, причем без нанесения ущерба себе. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

Для главы внешнеполитического ведомства решение американской стороны стало неожиданным и трудно понимаемым, так как большинство из конгрессменов он знает лично и заочно. Лавров заявил, что подобное "не делает чести серьезным политическим деятелям". По его словам, ответ от России точно будет, а также ход американцев учтут при выстраивании всех общих отношений. 

Министр выразил убеждение, что "Северный поток — 2", как и "Турецкий поток", состоятся. Последний должны запустить через две-три недели.

Ранее мы рассказывали, что Трамп прислал в Москву короткое письмо.

Фото: mid.rus / Instagram

Видео: YouTube /  Nord Stream 2

Теги: лавров, мид рф, санкции, северный поток - 2, сша, турецкий поток
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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