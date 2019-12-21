В МИД РФ рассказали о письме Трампа про отношения с Россией

Ранее глава МИД посетил Вашингтон с личным визитом.

Американский президент Дональд Трамп заявил о своей готовности налаживать диалог с Россией. Об этом в эфире "Первого канала" сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, глава Белого дома прислал в Москву короткое письмо. В нем он написал, что американская сторона готова продолжать искать пути преодоления проблем в отношениях сверхдержав.

Напомним, что глава МИД прибыл в Вашингтон с личным визитом 10 декабря. Он встретился сначала с госсекретарем Майком Помпео, а затем с Дональдом Трампом. С президентом США Лавров общался около 45 минут в Овальном кабинете Белого дома. Как рассказал Трамп, политики обсудили Иран, Северную Корею, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями. Глава Америки оказался доволен общением, о чем он написал в аккаунте в социальных сетях.

Видео: YouTube / The White House, MSNBC, CBS News, NBC News