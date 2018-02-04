Совместный проект с Москвой позволит Петербургу на 10–20 % увеличить турпоток

Речь идет о проекте "Два города – миллион впечатлений".

Москва и Петербург запускают совместный проект "Два города – миллион впечатлений". Глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев рассказал "Невским Новостям", что проект позволит на 10–20 % увеличить туристический поток.

Программа включает в себя 30 маршрутов и 45 кросс-региональных проектов. Совместный календарь состоит из 50 событий. В программе также участвуют 60 отелей петербургских и московских отелей.

Пакетные предложения уже набирают около 700 000 посещений каждый месяц. Корнеев считает, что города отлично дополняют друг друга, и есть множество причин, чтобы посетить и Москву, и Петербург.

Ранее мы писали, что в Петербурге сократилось число бизнес-туристов.

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