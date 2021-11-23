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Московский трамвай смял легковушку и попал на видео

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Пострадали двое пассажиров, находившихся в автомобиле.

Московский трамвай смял легковушку и попал на видео. Автомобильная авария зафиксирована камерой видеонаблюдения. Кадры разместили в социальных сетях журналисты Telegram-канала SHOT. Известно, что инцидент произошел на территории Проспекта Мира, в районе ВДНХ.

В ролике показано, что общественный транспорт движется по маршруту. Внезапно на его пути оказывается автомобиль, поворачивающий налево.  Трамвай не успевает среагировать на препятствие и сносит машину с путей. После этого трамвай сошел с рельсов. Пострадавший в легковушке был госпитализирован с места ДТП. Известно о том, что травмировано два человека. Они находились в автомобиле. В Москве затруднено движение по обеим полосам.

Водитель Jaguar попал в реанимацию после ДТП на Лиговском проспекте.

Фото и видео: Telegram/SHOT

Теги: москва, трамвай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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