Москалькова ответила протоиерею Смирнову о слабости женского ума

По словам уполномоченного, женщины не выпячивают свой ум.

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова прокомментировала слова протоиерея Смирнова об умственных способностях женщин, передают ее слова "РИА Новости".

Москальква заявила о том, что подобные высказывания вызывают недоумение и протест. Уполномоченный напомнила, что 90% среднего и малого бизнеса в стране ведут женщины. Также количественное преимущество существует среди женщин педагогов и сотрудниц правовых органов.

8 июля глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявил, что женщины глупее мужчин. По словам Дмитрия Смирнова, женщины при этом более терпимы и каждый их поступок – это подвиг.

Видео: Религиозный Репортер ; Ombudsmanrf