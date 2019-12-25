Мошенники продают липовые билеты на праздник фонтанов в Петергофе

Из-за пандемии коронавируса организаторы не знают, будут ли проводить мероприятие вообще, поэтому никак его не анонсировали.

Петербуржцев и гостей города предупредили о мошенниках, которые продают недействительные билеты на "Весенний праздник фонтанов" в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Из-за пандемии коронавируса организаторы не знают, будут ли проводить мероприятие вообще, поэтому никак его не анонсировали. Пока не известна даже дата проведения. Мошенники этим воспользовались и установили свою дату.

Представители ГМЗ "Петергоф" напомнили, что на "Весенний праздник фонтанов" нет отдельных билетов. Посетители просто покупают билет в Нижний парк.

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