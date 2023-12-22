Мошенница обманула пенсионерку почти на 6 млн рублей под предлогом продажи квартиры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 23 января, в полицию обратилась петербурженка 1949 года рождения, проживающая в Шушарах. Пенсионерка заявила, что столкнулась с мошенничеством. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что неизвестная женщина под предлогом купли-продажи квартиры заявителя, расположенной на проспекте Культуры, обманным путём завладела денежными средствами заявителя на сумму 5 850 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский фельдшер взяла кредиты и перевела на неизвестные счета 3,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV