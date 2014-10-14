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Завод "Севкабель" перевезут из Петербурга в Псков
Сегодня, 17:06
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Завод "Севкабель" перевезут из Петербурга в Псков

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Кредиторы и предприятие отказались от взаимных исков и требований.

"Севкабель" перешел новому владельцу после того, как бывшее руководство пришло к мирному договору с кредиторами, сообщил "Деловой Петербург". 

Согласно соглашению, участники отказались от взаимных исков и требований. Теперь предприятием будет управлять  ООО "Современные кабельные технологии", оно переедет в Псков. Отмечается, что все долги погасит новый инвестор. 

 Ранее предполагали, что производство будет располагаться на Кировском заводе, но из-за банкротства идею отложили. 

 "Севкабель" был первым заводом в России и в годы блокады он выпустил сто километров кабеля, благодаря чему город снабжали электричеством. 

 Фото: sevcableport.ru

Теги: петербург, псков, севкабель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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