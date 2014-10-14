Завод "Севкабель" перевезут из Петербурга в Псков

Кредиторы и предприятие отказались от взаимных исков и требований.

"Севкабель" перешел новому владельцу после того, как бывшее руководство пришло к мирному договору с кредиторами, сообщил "Деловой Петербург".

Согласно соглашению, участники отказались от взаимных исков и требований. Теперь предприятием будет управлять ООО "Современные кабельные технологии", оно переедет в Псков. Отмечается, что все долги погасит новый инвестор.

Ранее предполагали, что производство будет располагаться на Кировском заводе, но из-за банкротства идею отложили.

"Севкабель" был первым заводом в России и в годы блокады он выпустил сто километров кабеля, благодаря чему город снабжали электричеством.

Фото: sevcableport.ru